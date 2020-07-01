Douglas Oliveira sobre retomada do futebol japonês: 'Me sentindo seguro'

O atacante Douglas Oliveira, do Consadole Sapporo, está ansioso para a retomada do futebol no Japão neste final de semana. Contratado no início da temporada pelo clube japonês, o jogador de 25 anos fala sobre a expectativa de voltar aos gramados após três meses de paralisação. O brasileiro entra em ação no próximo sábado, diante do Yokohama, às 6h (horário de Brasília), pela segunda rodada da J-League.
– Minha expectativa é a melhores possível para esse retorno. Temos que nos adequar o mais rápido as novas medidas tomadas pelo governo e procurar reiniciar bem o campeonato. Meus companheiros me passam uma tranquilidade e com esse tempo consegui me adaptar melhor ao futebol japonês. Estou me sentindo muito seguro e ansioso para que comece logo os jogos – disse Douglas Oliveira.
Revelado pelas categorias de base do Coritiba, o atacante Douglas Oliveira está vivenciando sua primeira experiência internacional. O brasileiro, que teve passagens por Almirante Barroso e Luverdense na temporada passada, conta que aproveitou esse período de paralisação para se aprofundar melhor na cultura japonesa.
– Esse período em casa foi ruim em relação a ficar sozinho, mas nesse tempo eu procurei ler, estudar um pouco da língua japonesa e ocupar a cabeça com outras coisas. Como o Japão preza muito pela vida, aqui não tivemos problemas maiores e nenhum jogador da liga foi infectado. O método de segurança aqui é eficaz e rigoroso, além disso as pessoas ficaram em casa e isso ajudou muito a não espalhar o vírus – afirma.E MAIS:Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociaisBayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSGDiretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o Real E MAIS: