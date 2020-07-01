Douglas Oliveira sobre retomada do futebol japonês: 'Me sentindo seguro'

Crédito: Douglas está na expectativa de fazer sua primeira partida no futebol japonês (Divulgação/Consadole Sapporo

O atacante Douglas Oliveira, do Consadole Sapporo, está ansioso para a retomada do futebol no Japão neste final de semana. Contratado no início da temporada pelo clube japonês, o jogador de 25 anos fala sobre a expectativa de voltar aos gramados após três meses de paralisação. O brasileiro entra em ação no próximo sábado, diante do Yokohama, às 6h (horário de Brasília), pela segunda rodada da J-League.

– Minha expectativa é a melhores possível para esse retorno. Temos que nos adequar o mais rápido as novas medidas tomadas pelo governo e procurar reiniciar bem o campeonato. Meus companheiros me passam uma tranquilidade e com esse tempo consegui me adaptar melhor ao futebol japonês. Estou me sentindo muito seguro e ansioso para que comece logo os jogos – disse Douglas Oliveira.

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, o atacante Douglas Oliveira está vivenciando sua primeira experiência internacional. O brasileiro, que teve passagens por Almirante Barroso e Luverdense na temporada passada, conta que aproveitou esse período de paralisação para se aprofundar melhor na cultura japonesa.