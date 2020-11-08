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futebol

Douglas marca e PAOK vence terceira seguida com Pablo Garcia

Volante brasileiro fechou o marcador do triunfo sobre o Apollon, por 3 a 1
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Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 18:19
Crédito: Divulgação/PAOK
Vivendo excelente fase, o volante Douglas, ex-Fluminense e Corinthians, marcou o gol que selou a vitória do PAOK sobre o Apollon, hoje, por 3 a 1, pelo Campeonato Grego. O brasileiro balançou as redes no final do jogo, de pênalti, e garantiu o terceiro triunfo consecutivo do técnico Pablo Garcia, que substituiu Abel Ferreira, novo treinador do Palmeiras, no comando do clube.Estou muito pelo gol e pelo excelente momento que toda equipe está vivendo na temporada. Toda mudança de comando precisa de um tempo para ser assimilada, mas felizmente o Pablo Garcia conseguiu implementar rápidamente suas ideias e os resultados estão aparecendo. Espero que possamos continuar nesse mesmo nível, pois temos muitos objetivos para buscar na sequência da temporada - disse Douglas.
Com o resultado o PAOK assumiu a terceira posição do Campeonato Grego, com 15 pontos, um a menos que o líder Olympiacos.

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