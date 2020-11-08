Douglas marca e PAOK vence terceira seguida com Pablo Garcia

Vivendo excelente fase, o volante Douglas, ex-Fluminense e Corinthians, marcou o gol que selou a vitória do PAOK sobre o Apollon, hoje, por 3 a 1, pelo Campeonato Grego. O brasileiro balançou as redes no final do jogo, de pênalti, e garantiu o terceiro triunfo consecutivo do técnico Pablo Garcia, que substituiu Abel Ferreira, novo treinador do Palmeiras, no comando do clube.Estou muito pelo gol e pelo excelente momento que toda equipe está vivendo na temporada. Toda mudança de comando precisa de um tempo para ser assimilada, mas felizmente o Pablo Garcia conseguiu implementar rápidamente suas ideias e os resultados estão aparecendo. Espero que possamos continuar nesse mesmo nível, pois temos muitos objetivos para buscar na sequência da temporada - disse Douglas.