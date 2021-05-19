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Douglas Coutinho faz balanço e cita aprendizados em temporada nos Emirados Árabes

Atacante disputou a liga nacional do país pelo Al-Fujairah
...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 12:15
Crédito: Brasileiro tem bom início de trajetória do Douglas Coutinho (Divulgação
O brasileiro Douglas Coutinho, de 27 anos, estava no Operário no início da temporada de 2020, e após ser um dos destaques da equipe, reforçou o Al-Fujairah, que disputou a primeira divisão nacional na atual temporada.
O atacante marcou três gols nos 13 jogos disputados pela equipe e foi peça importante para o clube de Dubai. O atleta falou sobre os aprendizados, apesar de não ter sido sua primeira experiência fora do Brasil.
- Foi uma experiência diferente, um país com muitas diferenças de cultura comparado ao Brasil, então no começo a gente leva um tempo para se adaptar e se acostumar. Mas consegui mostrar o meu futebol, ajudar a equipe como foi possível na temporada - disse
Douglas Coutinho havia marcado nove gols na temporada de 2020 pelo Operário antes de deixar a equipe rumo aos Emirados Árabes. O jogador já havia acumulado experiências no futebol estrangeiro quando defendeu o Braga, de Portugal, e o Seoul E-Land, da Coreia do Sul.
O jogador falou sobre os novos aprendizados da sua mais recente experiência.
- É uma competição com equipes e atletas de muita qualidade, foi minha primeira experiência no país e acredito que é muito importante para um atleta ter contato e experiência com diferentes estilos - finalizou.

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