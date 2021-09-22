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futebol

Douglas Costa volta a treinar com o elenco do Grêmio

Camisa 10 do Tricolor pode ser a grande novidade do time para encarar o Athletico, na Arena da Baixada...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 16:56

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 16:56

Crédito: Douglas Costa está de volta ao time (Lucas Uebel/Grêmio
A maré do Grêmio parece mudar no returno do Campeonato Brasileiro e o técnico Felipão ganhou o retorno de Douglas Costa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Recuperado de lesão muscular, o camisa 10 voltou a trabalhar com o time nesta semana e agora fica na expectativa de regressar ao time titular.
Durante a semana, Felipão irá realizar alguns testes com o jogador e, caso Douglas Costa não atue entre os 11 iniciais, ele pode começar o duelo no banco de reservas.
Se Douglas Costa for lançado a equipe principal, o meio-campista deve ficar com a vaga de Lucas Silva. Consequentemente, o Tricolor ficará mais ofensivo e vai perder a força na marcação.
Veja a provável escalação: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thigo Santos, Villasanti, Lucas Silva (Douglas Costa), Alisson e Ferreira; Borja.

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