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Douglas Costa sofre nova lesão e perderá reta final do Italiano

Brasileiro entrou no decorrer da partida contra a Udinese na quinta-feira e realizou exames nesta sexta-feira. Problema muscular é na coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 17:30

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:30

Crédito: Twitter / Juventus
A Juventus terá uma baixa importante para a reta decisiva do Campeonato Italiano. A Velha Senhora anunciou nesta sexta-feira que o atacante brasileiro Douglas Costa sofreu uma lesão na coxa direita e ficará afastado dos gramados por, pelo menos, duas semanas.
Douglas Costa entrou no decorrer da partida na última quinta-feira, na derrota da Juve para a Udinese, e realizou exames nesta sexta-feira. De acordo com o clube italiano, a lesão é de grau dois.
VEJA O COMUNICADO DA JUVENTUS"​Douglas Costa foi submetido a uma ressonância magnética na J Medical esta manhã, que revelou uma lesão de segundo grau no músculo adutor da coxa direita. Será reavaliado em 15 dias."

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