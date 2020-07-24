Douglas Costa sofre nova lesão e perderá reta final do Italiano

Crédito: Twitter / Juventus

A Juventus terá uma baixa importante para a reta decisiva do Campeonato Italiano. A Velha Senhora anunciou nesta sexta-feira que o atacante brasileiro Douglas Costa sofreu uma lesão na coxa direita e ficará afastado dos gramados por, pelo menos, duas semanas.

Douglas Costa entrou no decorrer da partida na última quinta-feira, na derrota da Juve para a Udinese, e realizou exames nesta sexta-feira. De acordo com o clube italiano, a lesão é de grau dois.