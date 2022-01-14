Douglas Costa reforça o desejo de permanecer no Grêmio

Douglas Costa continua dando o que falar dentro do Grêmio. Se no início da semana pediu desculpas pelos erros, o camisa 10 voltou a se manifestar nas redes sociais ao torcedor.

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Para evitar qualquer tipo de interpretação errada pelo primeiro comunicado, o meia-atacante reiterou a vontade de permanecer no clube gaúcho.

‘Nação Gremista, não sei se teve algum tipo de erro de interpretação na minha nota que postei ontem, mas para que fique claro, com todas as letras a minha promessa: Fico no Grêmio independente de qualquer coisa. E juntos, vamos sair dessa e voltar o Grêmio para onde mereceu nunca ter saído! Conto com cada um de vocês, juntos e unidos’, publicou.

Contrato

Até segunda ordem, Douglas Costa tem contrato com o Grêmio até metade do ano, quando o seu empréstimo será analisado junto da Juventus, dona dos seus direitos federativos.