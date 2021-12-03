Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Douglas Costa rebate acusação de forçar cartão amarelo

Camisa 10 está suspenso e não poderá defender o Grêmio diante do Corinthians...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 23:36

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 23:36

O clima esquentou para o meia-atacante Douglas Costa. Após receber o terceiro cartão amarelo, que o deixa de fora da decisão contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão, a torcida resolveu cobrar o atleta.
Incomodado com as críticas, o camisa 10 foi até a rede social para dar a sua versão, mas passou do ponto e xingou quem o criticou.
Sem Douglas Costa, o Grêmio vai até São Paulo na próxima rodada e tenta se manter vivo na briga contra o rebaixamento ao visitar o Corinthians.
Lance Polêmico
Na etapa final, Douglas Costa foi substituído pelo técnico Vagner Mancini, porém não aceitou a ordem do árbitro de sair pela linha de fundo. Após a indisciplina, o jogador foi punido com amarelo. placeholder
Crédito: DouglasCostalevouoterceiroamareloenãoencaraoTimão(Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados