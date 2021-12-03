Douglas Costa rebate acusação de forçar cartão amarelo

O clima esquentou para o meia-atacante Douglas Costa. Após receber o terceiro cartão amarelo, que o deixa de fora da decisão contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão, a torcida resolveu cobrar o atleta.

Incomodado com as críticas, o camisa 10 foi até a rede social para dar a sua versão, mas passou do ponto e xingou quem o criticou.

Sem Douglas Costa, o Grêmio vai até São Paulo na próxima rodada e tenta se manter vivo na briga contra o rebaixamento ao visitar o Corinthians.

Lance Polêmico

Na etapa final, Douglas Costa foi substituído pelo técnico Vagner Mancini, porém não aceitou a ordem do árbitro de sair pela linha de fundo. Após a indisciplina, o jogador foi punido com amarelo. placeholder