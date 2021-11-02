Douglas Costa promete ficar e jogar a Série B pelo Grêmio

Crédito: Jogador voltou ao clube depois de 12 anos (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Principal contratação do Grêmio para 2021, o meia-atacante Douglas Costa é mais um do elenco que pouco tem rendido e vê com preocupação o momento do Tricolor na temporada.

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Em conversa com o Canal Pilhado, o camisa 10 foi questionado se ficaria em caso de rebaixamento e cravou a sua permanência.

‘Não pode jogar a toalha. Eu continuo. Óbvio (que ficaria). Tenho mais dois anos de contrato. Não tem para onde correr’, afirmou.

Vale citar, que Douglas Costa nunca escondeu o seu amor pelo Grêmio e, cumpriu a promessa de voltar ao país e defender as cores do Tricolor.