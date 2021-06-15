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futebol

Douglas Costa pode estrear pelo Grêmio diante do Sport

Meia-atacante trabalha com o elenco e já apresenta um bom condicionamento físico...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:24

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:24

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na quinta-feira, o Grêmio faz mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário a vez é o Sport, na sempre temida Ilha do Retiro.
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Ainda sem pontuar na competição, o time comandado por Tiago Nunes precisa iniciar a recuperação o quanto antes e promete ir para cima do adversário.
Dentro das quatro linhas, a expectativa é para que Douglas Costa comece o duelo entre os titulares. Em atividade com o elenco, o principal reforço está em forma e pronto para começar a segunda passagem no Tricolor.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Luiz Fernando (Douglas Costa), Matheus Henrique, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza.

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