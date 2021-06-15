Douglas Costa pode estrear pelo Grêmio diante do Sport

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na quinta-feira, o Grêmio faz mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário a vez é o Sport, na sempre temida Ilha do Retiro.

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Ainda sem pontuar na competição, o time comandado por Tiago Nunes precisa iniciar a recuperação o quanto antes e promete ir para cima do adversário.

Dentro das quatro linhas, a expectativa é para que Douglas Costa comece o duelo entre os titulares. Em atividade com o elenco, o principal reforço está em forma e pronto para começar a segunda passagem no Tricolor.