Douglas Costa não decola, convive com lesões, polêmicas e amarga rebaixamento na volta ao Grêmio

Após 12 anos fora do Brasil, Douglas Costa realizou o seu maior desejo e voltou a defender as cores do Grêmio nesta temporada. No entanto, o retorno ao Imortal ficou muito aquém do esperado, com um péssimo capítulo no fim de temporada: o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodadaA negociação pela volta de Douglas Costa foi muito festejada nos bastidores do clube, e havia forte esperança de um bom retorno dentro de campo, o que não aconteceu.

Em baixa na Europa, Douglas Costa apostava que a volta para casa seria importante para a sequência da sua carreira, mas nada deu certo.

Entre lesões, o camisa 10 pouco entregou dentro das quatro linhas. Anunciado em maior, o primeiro gol saiu apenas em outubro, quando o Tricolor foi derrotado em casa pelo Sport.

Expectativa x cobranças

Contratado para fazer a diferença a favor do Grêmio, Douglas Costa passou longe disso e, naturalmente, começaram a surgir os questionamentos e as cobranças.

Brigas

Cobrado nas redes sociais pela torcida, Douglas Costa viveu um capítulo conturbado na semana passada ao receber cartão amarelo e ficar suspenso para o jogo diante do Corinthians. Irritado com as críticas, o meia-atacante não perdeu tempo e ofendeu alguns torcedores nas redes sociais, o que só fez aumentar o clima de tensão entre as partes.

Casamento

A última polêmica ocorreu nesta semana, quando o Grêmio vetou a participação do jogador em sua festa de casamento, no Rio de Janeiro. A atitude irritou D10, que apagou todas as fotos com a camisa do Tricolor em sua rede social.

Vai ficar?

Com o Grêmio na Série B, Douglas Costa tem o seu nome comentado no mercado nacional, porém deixou claro que vai permanecer e quer reconstruir a sua imagem no clube.