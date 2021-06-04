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futebol

Douglas Costa faz o 1º treino com bola no Grêmio

Atacante trabalhou com os novos companheiros, mas permanece sem data para estrear...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:40

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:40

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Sem jogos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Grêmio foca nos trabalhos físicos e táticos para medir forças contra o Brasiliense na próxima semana.
Ainda sem Tiago Nunes, que está em recuperação devido a Covid-19, o Tricolor foi comandado pelo auxiliar Pedro Sotero, que está no cargo de responsável dos jogadores.
Douglas Costa
A principal novidade foi Douglas Costa, que realizou o seu primeiro trabalho ao lado dos novos companheiros de Tricolor.
Apesar da atividade no gramado do CT Luiz Carvalho, Douglas Costa permanece sem data para realizar a sua estreia com a camisa do time gaúcho.

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