Douglas Costa faz o 1º treino com bola no Grêmio

Sem jogos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Grêmio foca nos trabalhos físicos e táticos para medir forças contra o Brasiliense na próxima semana.
Ainda sem Tiago Nunes, que está em recuperação devido a Covid-19, o Tricolor foi comandado pelo auxiliar Pedro Sotero, que está no cargo de responsável dos jogadores.
Douglas Costa
A principal novidade foi Douglas Costa, que realizou o seu primeiro trabalho ao lado dos novos companheiros de Tricolor.
Apesar da atividade no gramado do CT Luiz Carvalho, Douglas Costa permanece sem data para realizar a sua estreia com a camisa do time gaúcho.