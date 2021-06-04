Douglas Costa faz o 1º treino com bola no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Sem jogos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Grêmio foca nos trabalhos físicos e táticos para medir forças contra o Brasiliense na próxima semana.

Ainda sem Tiago Nunes, que está em recuperação devido a Covid-19, o Tricolor foi comandado pelo auxiliar Pedro Sotero, que está no cargo de responsável dos jogadores.

Douglas Costa

A principal novidade foi Douglas Costa, que realizou o seu primeiro trabalho ao lado dos novos companheiros de Tricolor.