Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Douglas Costa fala sobre a responsabilidade dos atletas na má fase do Grêmio

Camisa 10 afirma que o elenco precisa assumir a responsabilidade no momento da equipe...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 22:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 22:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O calvário do Grêmio continua. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Palmeiras no Allianz Parque e permanece na lanterna do Brasileirão.
Na saída de campo, o meia-atacante Douglas Costa comentou sobre a responsabilidade do elenco na má fase do time.
‘A partir do momento que a gente entra em campo e não obtém os resultados esperados, a maior culpa é nossa, o treinador não entra em campo. Agora é pensar no próximo, não tem tempo de lamentar’, declarou.
Após oito partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio permanece com dois pontos e volta a campo no fim de semana, diante do Inter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados