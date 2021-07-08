Douglas Costa fala sobre a responsabilidade dos atletas na má fase do Grêmio

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O calvário do Grêmio continua. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Palmeiras no Allianz Parque e permanece na lanterna do Brasileirão.

Na saída de campo, o meia-atacante Douglas Costa comentou sobre a responsabilidade do elenco na má fase do time.

‘A partir do momento que a gente entra em campo e não obtém os resultados esperados, a maior culpa é nossa, o treinador não entra em campo. Agora é pensar no próximo, não tem tempo de lamentar’, declarou.