Douglas Costa está perto de voltar ao Bayern de Munique por empréstimo

O atacante brasileiro Douglas Costa está perto de voltar ao Bayern de Munique, da Alemanha. Segundo informações da revista "Kicker" e do canal "Sky Sport Italia", o jogador será emprestado pela Juventus por uma temporada. O negócio só deve ser oficializado nesta segunda, último dia da janela.O Bayern busca um jogador com as características de Douglas Costa para compor o elenco, já que perdeu Philippe Coutinho e Perisic, que voltaram para seus clubes após empréstimos, e contratou apenas Leroy Sané. O contrato não terá opção de compra por parte dos alemães.