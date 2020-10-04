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Douglas Costa está perto de voltar ao Bayern de Munique por empréstimo

Brasileiro atuará por um ano no clube da Baviera, mas clube alemão não terá opção de compra ao término do vínculo. Jogador ainda fará exames antes de ser anunciado...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:31

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:31

Crédito: Patrik Stollarz / AFP
O atacante brasileiro Douglas Costa está perto de voltar ao Bayern de Munique, da Alemanha. Segundo informações da revista "Kicker" e do canal "Sky Sport Italia", o jogador será emprestado pela Juventus por uma temporada. O negócio só deve ser oficializado nesta segunda, último dia da janela.O Bayern busca um jogador com as características de Douglas Costa para compor o elenco, já que perdeu Philippe Coutinho e Perisic, que voltaram para seus clubes após empréstimos, e contratou apenas Leroy Sané. O contrato não terá opção de compra por parte dos alemães.
Douglas Costa atuou no Bayern de Munique antes de se transferir para a Juventus, em 2017. Em 77 jogos, o brasileiro marcou 14 gols pelo time da Baveiera.

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