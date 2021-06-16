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futebol

Douglas Costa é relacionado e estreia fica próxima de acontecer

Meia-atacante é uma das novidades do Grêmio para encarar o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:33

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:33

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Agora é oficial. Douglas Costa, a principal contratação do Grêmio para a temporada, está relacionado para encarar o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
Ao longo da semana, o meia-atacante aumentou a carga de trabalho junto com o grupo de Tiago Nunes e recebeu a oportunidade de atuar no jogo da 4ª rodada do Brasileirão.
Titular?
Mesmo com a grande chance de reestrear pelo clube do coração, a tendência é que Douglas Costa inicie o confronto no banco de reservas.
Confira a provável escalação do Tricolor: Paulo Victor; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Luiz Fernando (Douglas Costa), Matheus Henrique, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza.

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