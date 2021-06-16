Douglas Costa é relacionado e estreia fica próxima de acontecer

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Agora é oficial. Douglas Costa, a principal contratação do Grêmio para a temporada, está relacionado para encarar o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro.

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Ao longo da semana, o meia-atacante aumentou a carga de trabalho junto com o grupo de Tiago Nunes e recebeu a oportunidade de atuar no jogo da 4ª rodada do Brasileirão.

Titular?

Mesmo com a grande chance de reestrear pelo clube do coração, a tendência é que Douglas Costa inicie o confronto no banco de reservas.