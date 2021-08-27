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futebol

Douglas Costa é baixa no Grêmio por um mês

Atacante sentiu uma lesão muscular e fica de fora da equipe por um longo período...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:39
Crédito: Douglas Costa disputou 14 jogos nesta volta ao Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
Se não bastasse ao Grêmio a goleada sofrida contra o Flamengo, agora o time de Luiz Felipe Scolari precisa lidar com a ausência de Douglas Costa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Principal contratação do Tricolor na temporada, o camisa 10 sofreu lesão muscular e desfalca o Tricolor por um mês.
A baixa será muito sentida na questão da experiência, já que o meia-atacante tem sido importante no processo de recuperação do time.
Números
Com 30 anos, Douglas Costa já participou de 14 partidas com a camisa do Tricolor do Rio Grande do Sul.
Classificação
O Grêmio é o 17º colocado do Brasileirão, com 16 pontos. Uma vitória contra o Timão faz o Tricolor deixar a zona de rebaixamento.

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