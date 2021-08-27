Douglas Costa é baixa no Grêmio por um mês

Crédito: Douglas Costa disputou 14 jogos nesta volta ao Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio

Se não bastasse ao Grêmio a goleada sofrida contra o Flamengo, agora o time de Luiz Felipe Scolari precisa lidar com a ausência de Douglas Costa.

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Principal contratação do Tricolor na temporada, o camisa 10 sofreu lesão muscular e desfalca o Tricolor por um mês.

A baixa será muito sentida na questão da experiência, já que o meia-atacante tem sido importante no processo de recuperação do time.

Números

Com 30 anos, Douglas Costa já participou de 14 partidas com a camisa do Tricolor do Rio Grande do Sul.

Classificação