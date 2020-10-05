Douglas Costa é anunciado oficialmente pelo Bayern de Munique

Douglas Costa é o novo reforço do Bayern de Munique. Nesta segunda-feira, o clube bávaro anunciou oficialmente a contratação do atacante brasileiro, que chega por empréstimo de uma temporada.Essa será a segunda passagem de Douglas Costa pelo Bayern de Munique. O brasileiro atuou entre 2015 e 2017 pelo clube alemão. Ele tem 14 gols em 77 partidas e conquistou duas vezes o Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha.