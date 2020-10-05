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futebol

Douglas Costa é anunciado oficialmente pelo Bayern de Munique

Atacante brasileiro chega emprestado pela Juventus por uma
temporada. Será a sua segunda passagem pelo clube bávaro...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 11:35
Crédito: Divulgação/Bayern de Munique
Douglas Costa é o novo reforço do Bayern de Munique. Nesta segunda-feira, o clube bávaro anunciou oficialmente a contratação do atacante brasileiro, que chega por empréstimo de uma temporada.Essa será a segunda passagem de Douglas Costa pelo Bayern de Munique. O brasileiro atuou entre 2015 e 2017 pelo clube alemão. Ele tem 14 gols em 77 partidas e conquistou duas vezes o Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa da Alemanha.
- Estou muito feliz por voltar a jogar pelo Bayern. Me diverti muito em Munique com muitos sucessos e tenho a certeza de que voltaremos a ganhar títulos - disse o brasileiro.

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