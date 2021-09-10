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futebol

Douglas Costa deve voltar contra o Flamengo

Em processo de transição, o camisa 10 deve ficar à disposição de Felipão no dia 19 de setembro...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 18:00
Crédito: Douglas Costa é o principal nome do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio
Na noite da última quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará e Douglas Costa não estava presente, já que ainda não tem condições de jogo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por outro lado, devido a sua recuperação rápida da lesão muscular, o atleta tem tudo para estar presente no jogo do dia 19 de setembro, quando o Tricolor mede forças contra o Flamengo, pelo Brasileirão.
Peça importante no grupo Tricolor, Douglas Costa foi a principal contratação do Grêmio na temporada.
Desde a sua chegada, o camisa 10 esteve presente em 14 oportunidades e pode ser a chave de virada do Grêmio para fugir do rebaixamento.

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