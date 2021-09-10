Douglas Costa deve voltar contra o Flamengo

Crédito: Douglas Costa é o principal nome do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio

Na noite da última quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará e Douglas Costa não estava presente, já que ainda não tem condições de jogo.

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Por outro lado, devido a sua recuperação rápida da lesão muscular, o atleta tem tudo para estar presente no jogo do dia 19 de setembro, quando o Tricolor mede forças contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Peça importante no grupo Tricolor, Douglas Costa foi a principal contratação do Grêmio na temporada.