Douglas Costa desfalca o Grêmio diante do Corinthians

O meia-atacante Douglas Costa vai desfalcar o Grêmio contra o Corinthians na próxima segunda-feira na Neo Química Arena.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

No duelo contra o São Paulo, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso da decisão.

O lance que gerou o cartão foi de mera desatenção. No segundo tempo, Douglas Costa demorou para sair de campo ao ser substituído e o árbitro não perdoou.

Sem Douglas Costa, o Grêmio busca os três pontos fora de casa e precisa vencer para continuar vivo na luta contra a queda.