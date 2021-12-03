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futebol

Douglas Costa desfalca o Grêmio diante do Corinthians

Camisa 10 levou um cartão amarelo tolo e não joga a partida decisiva para o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 22:21

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 22:21

O meia-atacante Douglas Costa vai desfalcar o Grêmio contra o Corinthians na próxima segunda-feira na Neo Química Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No duelo contra o São Paulo, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso da decisão.
O lance que gerou o cartão foi de mera desatenção. No segundo tempo, Douglas Costa demorou para sair de campo ao ser substituído e o árbitro não perdoou.
Sem Douglas Costa, o Grêmio busca os três pontos fora de casa e precisa vencer para continuar vivo na luta contra a queda.
Crédito: DouglasCostaestásuspenso(LucasUebel/Grêmio

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