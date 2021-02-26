Douglas Costa deseja retornar ao futebol italiano após empréstimo

Crédito: Douglas Costa busca espaço no futebol (Reprodução/Instagram

Desde que voltou ao Bayern de Munique, Douglas Costa não tem tido muitas oportunidades na equipe titular. Em entrevista ao jornalista Pierluigi Pardo, o brasileiro afirmou que tem o desejo de voltar a jogar no futebol italiano. O atleta possui contrato com a Juventus até 2022 e retorna ao time após esta temporada.- Eu gostaria de voltar à Itália, um país que gosto muito. Veremos o que acontece, mas ainda tenho contrato com a Juve. Meu primeiro ano (na Juventus) foi custoso, mas Allegri me fez entender como se joga na Itália. É um futebol diferente do alemão, mais defensivo.

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O brasileiro, que atuou com Guardiola na Alemanha, também fez comparações entre a sua primeira passagem e seu momento atual no clube.

- Hoje, o Bayern joga um futebol diferente do que quando cheguei. Agora jogam um futebol mais ofensivo, embora antes se tratava de ter mais posse de bola. Gostava mais (do estilo antigo), embora assim (com o futebol mais ofensivo) eles ganharam a Champions League.