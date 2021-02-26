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Douglas Costa deseja retornar ao futebol italiano após empréstimo

Jogador brasileiro está no Bayern de Munique, mas não consegue ter oportunidades na equipe titular. Atleta tem contrato com a Juventus até 2022, mas futuro é incerto...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 10:33

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:33

Crédito: Douglas Costa busca espaço no futebol (Reprodução/Instagram
Desde que voltou ao Bayern de Munique, Douglas Costa não tem tido muitas oportunidades na equipe titular. Em entrevista ao jornalista Pierluigi Pardo, o brasileiro afirmou que tem o desejo de voltar a jogar no futebol italiano. O atleta possui contrato com a Juventus até 2022 e retorna ao time após esta temporada.- Eu gostaria de voltar à Itália, um país que gosto muito. Veremos o que acontece, mas ainda tenho contrato com a Juve. Meu primeiro ano (na Juventus) foi custoso, mas Allegri me fez entender como se joga na Itália. É um futebol diferente do alemão, mais defensivo.
> Veja a tabela da Bundesliga
O brasileiro, que atuou com Guardiola na Alemanha, também fez comparações entre a sua primeira passagem e seu momento atual no clube.
- Hoje, o Bayern joga um futebol diferente do que quando cheguei. Agora jogam um futebol mais ofensivo, embora antes se tratava de ter mais posse de bola. Gostava mais (do estilo antigo), embora assim (com o futebol mais ofensivo) eles ganharam a Champions League.
O futuro de Douglas Costa segue incerto, uma vez que sua presença na Velha Senhora não é garantia na próxima temporada. É possível que o brasilero tenha que arrumar uma nova casa, sendo que a Premier League já foi especulada como um dos possíveis destinos para o meia-atacante. No entanto, não há informações sobre qualquer proposta oficial pelo atleta até o momento.

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