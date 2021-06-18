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futebol

Douglas Costa analisa a sua estreia com a camisa do Grêmio

Principal contratação do clube entrou em campo na reta final, mas não evitou o revés do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:27

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:27

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após 11 anos, Douglas Costa voltou a vestir a camisa do Grêmio em jogo oficial. Apesar da data importante, o resultado não foi o esperado e o Tricolor foi superado pelo Sport por 1 a 0.
Na saída do campo, o meia-atacante conversou com a imprensa e analisou o desempenho do coletivo e individual, que na sua opinião, será em alto nível com o passar do tempo.
‘No segundo tempo nos comportamos melhor, no primeiro praticamente irreconhecível. É colocar em prática o que é novo, quando tem a bola fazer o adversário correr. Ritmo, é algo que vou ganhando com o tempo, mas vamos trabalhar na semana para melhorar e dar o máximo como todo mundo sabe que posso dar. Tenho que pisar no campo e ganhar condicionamento, só assim posso responder. Ainda não sei (quando ficará pronto)’, afirmou ao SporTV.
Derrota
Com o revés na Ilha do Retiro, o Tricolor fica em situação ruim no Campeonato Brasileiro. Sem somar nenhum ponto, a equipe está na lanterna do torneio.

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