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futebol

Douglas Costa analisa a chegada de Felipão

Meia-atacante espera que o novo técnico ajude o Tricolor a se recuperar na tabela...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 22:10
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Grêmio. Anunciado após a derrota do Tricolor, o comandante é aguardado até o fim da semana para assumir o comando do time.
Douglas Costa, o camisa 10 do Tricolor, falou sobre a chegada do experiente comandante de 72 anos.
‘Todo mundo sabe da história do Felipão, todo mundo conhece o professor. É um cara vitorioso, mas não sei te dizer quem é a pessoa certa e a pessoa errada. Não sou o cara que designa quem vai comandar nossa equipe. Mas é um cara importante e vai nos ajudar a sair dessa situação’.
Estreia
A expectativa é que Felipão assuma o comando do Grêmio para o jogo contra o Inter, na Arena.

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