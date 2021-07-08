Douglas Costa analisa a chegada de Felipão

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Grêmio. Anunciado após a derrota do Tricolor, o comandante é aguardado até o fim da semana para assumir o comando do time.

Douglas Costa, o camisa 10 do Tricolor, falou sobre a chegada do experiente comandante de 72 anos.

‘Todo mundo sabe da história do Felipão, todo mundo conhece o professor. É um cara vitorioso, mas não sei te dizer quem é a pessoa certa e a pessoa errada. Não sou o cara que designa quem vai comandar nossa equipe. Mas é um cara importante e vai nos ajudar a sair dessa situação’.

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