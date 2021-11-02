Douglas Costa alfineta a diretoria do Grêmio

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após construir a sua carreira na Europa, Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e voltou ao clube que o projetou para o mundo.

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Porém, nem mesmo nos piores sonhos, D10 imaginaria retornar ao Tricolor e brigar logo de cara para escapar do rebaixamento.

Com 26 pontos, o Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e vê o Bahia, primeiro time fora do Z-4, com 33 pontos.

Diretoria

Em conversa com o Canal Pilhado, Douglas Costa não perdeu a chance de alfinetar a diretoria do Tricolor e citou o Corinthians como exemplo.