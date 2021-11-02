Douglas Costa alfineta a diretoria do Grêmio

Após construir a sua carreira na Europa, Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e voltou ao clube que o projetou para o mundo.
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Porém, nem mesmo nos piores sonhos, D10 imaginaria retornar ao Tricolor e brigar logo de cara para escapar do rebaixamento.
Com 26 pontos, o Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e vê o Bahia, primeiro time fora do Z-4, com 33 pontos.
Diretoria
Em conversa com o Canal Pilhado, Douglas Costa não perdeu a chance de alfinetar a diretoria do Tricolor e citou o Corinthians como exemplo.
‘Claro que queria estar brigando por títulos. Mas jamais vou jogar a toalha, vou continuar lutando para o time permanecer, jogar o próximo Brasileiro e que cheguem caras importantes também. O time não é só feito de superávit, passar o ano bem financeiramente. O Corinthians mostrou uma coisa bacana, estava no meio da tabela, sofrendo, contratou quatro jogadores importantes e reverteu totalmente o quadro do ano. Eu bato muito na tecla. Pode ver que fizeram um elenco em dois meses, contagiou e mudou totalmente a página’, afirmou o camisa 10.