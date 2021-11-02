Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Douglas Costa alfineta a diretoria do Grêmio

Camisa 10 citou o Corinthians como exemplo e falou sobre a falta de reforços de qualidade ao Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 11:55

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 11:55

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após construir a sua carreira na Europa, Douglas Costa aceitou a proposta do Grêmio e voltou ao clube que o projetou para o mundo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, nem mesmo nos piores sonhos, D10 imaginaria retornar ao Tricolor e brigar logo de cara para escapar do rebaixamento.
Com 26 pontos, o Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e vê o Bahia, primeiro time fora do Z-4, com 33 pontos.
Diretoria
Em conversa com o Canal Pilhado, Douglas Costa não perdeu a chance de alfinetar a diretoria do Tricolor e citou o Corinthians como exemplo.
‘Claro que queria estar brigando por títulos. Mas jamais vou jogar a toalha, vou continuar lutando para o time permanecer, jogar o próximo Brasileiro e que cheguem caras importantes também. O time não é só feito de superávit, passar o ano bem financeiramente. O Corinthians mostrou uma coisa bacana, estava no meio da tabela, sofrendo, contratou quatro jogadores importantes e reverteu totalmente o quadro do ano. Eu bato muito na tecla. Pode ver que fizeram um elenco em dois meses, contagiou e mudou totalmente a página’, afirmou o camisa 10.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados