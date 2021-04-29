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futebol

Douglas comemora vitória do PAOK sobre o AEK e vaga na final da Copa da Grécia

Ex-time do técnico Abel Ferreira, hoje no Palmeiras, equipe do brasileiro pegará o Olympiacos na grande final. Decisão será em pouco menos de um mês, no dia 22 de maio
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Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação
O PAOK, do volante Douglas, ex-Fluminense e Corinthians, derrotou o AEK nesta quinta-feira, de virada, por 2 a 1, e garantiu vaga na final da Copa da Grécia. Após a partida, o jogador brasileiro comemorou o resultado e a chance de conquistar mais um título na carreira.
+ Veja a tabela da Champions League- Era um grande objetivo do nosso grupo conseguir essa vaga para a final, e com muito suor, trabalho e dedicação, conseguimos vencer o AEK nos dois jogos e atingir essa meta. Estamos vivendo uma boa fase, a decisão será em jogo único, então esperamos conquistar essa taça e coroar o bom trabalho que realizamos ao longo da disputa - disse Douglas.
A partida desta quinta teve contornos de dramaticidade. Após vitória no jogo de ida por 1 a 0, o PAOK perdia o jogo de volta até os 39 minutos do segundo tempo, quando Krmencík empatou. Nos acréscimos, Zivkovic virou o placar e deu números finais.
- Estou muito feliz por fazer parte desse momento, nossa festa após o apito final foi enorme, e torço para ter a chance de viver mais alegrias nesse mês de maio, que será decisivo para nós em todos os sentidos - completou Douglas.
+ PSG, City, Atlético… Veja clubes de tradição sem título da Champions League
Além de lutar pelo título da Copa da Grécia, o PAOK segue firme na disputa pelo vice-campeonato no Campeonato Grego. Atualmente em segundo lugar, o clube enfrentará novamente o AEK, no próximo domingo, buscando se manter na posição. A final da Copa da Grécia será contra o Olympiacos, no dia 22.

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