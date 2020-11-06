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futebol

Douglas comemora goleada sobre PSV e bom início de Pablo Garcia no comando do PAOK

Volante foi um dos destaques da vitória de ontem do clube grego pela
Liga Europa, no segundo do substituto de Abel Ferreira
...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 13:04
Crédito: Divulgação/PAOK
Em seu segundo jogo sob comando do técnico uruguaio Pablo Garcia, substituto de Abel Ferreira, contratado pelo Palmeiras, o PAOK goleou o PSV, em casa, ontem, por 4 a 1, pela Liga Europa. O clube grego saiu atrás do placar, mas manteve a tranquilidade até conseguir o placar elástico, como comentou o volante brasileiro, Douglas, titular e um dos principais jogadores da equipe.
- É sempre bom para qualquer treinador começar um trabalho com vitórias, então ficamos felizes por tudo ter dado certo novamente para nós e para o Pablo Garcia nesse jogo com o PSV. Era uma partida importante, como todo jogo em casa nessa fase de grupos da Liga Europa, e tivemos o mérito de manter a tranquilidade mesmo saindo atrás do placar. Não deixamos o ritmo cair após chegar à virada, e isso nos possibilitou alcançar o placar elástico, o que pode ser decisivo lá na frente - disse no ex-corintiano, lembrando que Pablo Garcia estreou com vitória sobre o Panetolikos, no último final de semana, pelo Campeonato Grego.Douglas falou também sobre o bom momento que atravessa no PAOK. O jogador, que voltou ao time no último mês, após se recuperar de uma pancada no joelho, teve suas atuações nos jogos da Liga Europa bastante elogiadas pela imprensa grega, tendo sido eleito pelos torcedores do clube o melhor em campo no empate com o Granada, na penúltima rodada da competição.
- Graças a Deus a Deus estou vivendo um bom momento desde que retornei ao time. Vou seguir focado, pois ainda tenho muitos objetivos a alcançar aqui, sendo um dos principais seguir até as fases decisivas da Liga Europa, pela força e visibilidade que tem o torneio. Temos um grupo forte e vamos dar o nosso melhor para seguir mantendo esse bom desempenho pela tanto na Liga Europa quanto no Campeonato Grego - completou o volante de 23 anos.

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