Douglas comemora goleada sobre PSV e bom início de Pablo Garcia no comando do PAOK

- É sempre bom para qualquer treinador começar um trabalho com vitórias, então ficamos felizes por tudo ter dado certo novamente para nós e para o Pablo Garcia nesse jogo com o PSV. Era uma partida importante, como todo jogo em casa nessa fase de grupos da Liga Europa, e tivemos o mérito de manter a tranquilidade mesmo saindo atrás do placar. Não deixamos o ritmo cair após chegar à virada, e isso nos possibilitou alcançar o placar elástico, o que pode ser decisivo lá na frente - disse no ex-corintiano, lembrando que Pablo Garcia estreou com vitória sobre o Panetolikos, no último final de semana, pelo Campeonato Grego.Douglas falou também sobre o bom momento que atravessa no PAOK. O jogador, que voltou ao time no último mês, após se recuperar de uma pancada no joelho, teve suas atuações nos jogos da Liga Europa bastante elogiadas pela imprensa grega, tendo sido eleito pelos torcedores do clube o melhor em campo no empate com o Granada, na penúltima rodada da competição.