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  • Douglas celebra bom momento no futebol tailandês: 'Espero seguir marcando e disputar a artilharia'
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Douglas celebra bom momento no futebol tailandês: 'Espero seguir marcando e disputar a artilharia'

Atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 do Chainat sobre o Khonkaen...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 01:03

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 01:03

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O atacante Douglas voltou a ser fundamental para o Chainat em uma partida da Thai League 2. O jogador marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 de seu time sobre o Khonkaen neste domingo e chegou a cinco gols na competição. Terceiro colocado na artilharia, Douglas falou sobre os três gols marcados nos dois últimos jogos.
- Fico muito feliz por viver um bom momento e pelos gols. A dedicação durante os treinamentos é imensa e quando ela é recompensada com uma boa vitória e uma grande atuação, a satisfação é enorme. Espero seguir marcando e quem sabe, disputar a ponta da artilharia enquanto o Chainat luta pelo título - declarou.
Com 39 anos, Douglas é uma das principais atrações da Thai League 2 nesta temporada. Após retornar ao futebol na última edição da liga, o paulista de Santo André vem repetindo o bom desempenho. Douglas é otimista quando revela a sua expectativa para o decorrer da competição.
- Sou muito alto astral e penso sempre que as coisas darão certo. Felizmente tenho apresentado um bom futebol desde o fim da minha "aposentadoria" e isso me deixa cada vez mais confiante que a temporada será positiva - concluiu.

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