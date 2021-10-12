Douglas celebra bom momento no futebol tailandês: 'Espero seguir marcando e disputar a artilharia'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O atacante Douglas voltou a ser fundamental para o Chainat em uma partida da Thai League 2. O jogador marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 de seu time sobre o Khonkaen neste domingo e chegou a cinco gols na competição. Terceiro colocado na artilharia, Douglas falou sobre os três gols marcados nos dois últimos jogos.

- Fico muito feliz por viver um bom momento e pelos gols. A dedicação durante os treinamentos é imensa e quando ela é recompensada com uma boa vitória e uma grande atuação, a satisfação é enorme. Espero seguir marcando e quem sabe, disputar a ponta da artilharia enquanto o Chainat luta pelo título - declarou.

Com 39 anos, Douglas é uma das principais atrações da Thai League 2 nesta temporada. Após retornar ao futebol na última edição da liga, o paulista de Santo André vem repetindo o bom desempenho. Douglas é otimista quando revela a sua expectativa para o decorrer da competição.