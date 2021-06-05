Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Douglas Baggio destaca goleada do Novorizontino sobre o Ituano e ótima atuação contra o rival paulista
futebol

Douglas Baggio destaca goleada do Novorizontino sobre o Ituano e ótima atuação contra o rival paulista

Atacante do Tigre se comentou na partida participando de dois gols da equipe...

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 16:04
Crédito: Guilherme Videira/Novorizontino
O Grêmio Novorizontino goleou o Ituano por 4 a 1, fora de casa, pela segunda rodada da Série C. Com o resultado, o Tigre é o líder do grupo B, com seis pontos conquistados em duas partidas, garantindo o 100% de aproveitamento. Decisivo na vitória sobre o rival paulista, marcando um gol e concedendo uma assistência, o camisa 10 Douglas Baggio falou sobre a importância do resultado longe de casa na competição nacional e sobre o seu ótimo desempenho.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Conquistamos um ótimo resultado frente a uma grande equipe. Soubemos controlar o jogo e isso foi determinante para o resultado. Estou feliz pelo gol e a assistência. É sempre bom marcar gol, ainda mais quando o resultado positivo é conquistado. Vamos seguir trabalhando forte. Tem muita competição pela frente. Nossa equipe está no caminho certo - disse o atacante do Tigre.
Com a semana cheia pela frente, o Grêmio Novorizontino já projeta o duelo contra o Oeste no próximo sábado no estádio Jorjão, casa do Novorizontino, pela terceira rodada do Brasileirão Série C e buscando seguir 100% nos torneio.- Mais um adversário duro. Vamos jogar dentro de casa e temos que buscar os três pontos para se manter na parte alta da tabela. Teremos uma semana para trabalhar firme e absorver todas as orientações da comissão técnica. Será um grande duelo - finalizou o destaque do Tigre e esperança de gols da equipe.Aos 26 anos, Douglas Baggio foi relevado pelo Flamengo, além do clube carioca, ele defendeu as cores do Ceará, Boa Esporte-MG, Luverdense, Mirassol, Brasil de Pelotas, Santo André e Goiás antes de chegar ao Grêmio Novorizontino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados