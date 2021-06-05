Douglas Baggio destaca goleada do Novorizontino sobre o Ituano e ótima atuação contra o rival paulista

Crédito: Guilherme Videira/Novorizontino

O Grêmio Novorizontino goleou o Ituano por 4 a 1, fora de casa, pela segunda rodada da Série C. Com o resultado, o Tigre é o líder do grupo B, com seis pontos conquistados em duas partidas, garantindo o 100% de aproveitamento. Decisivo na vitória sobre o rival paulista, marcando um gol e concedendo uma assistência, o camisa 10 Douglas Baggio falou sobre a importância do resultado longe de casa na competição nacional e sobre o seu ótimo desempenho.

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!- Conquistamos um ótimo resultado frente a uma grande equipe. Soubemos controlar o jogo e isso foi determinante para o resultado. Estou feliz pelo gol e a assistência. É sempre bom marcar gol, ainda mais quando o resultado positivo é conquistado. Vamos seguir trabalhando forte. Tem muita competição pela frente. Nossa equipe está no caminho certo - disse o atacante do Tigre.