Douglas Augusto marca e PAOK goleia pelo Campeonato Grego

O volante Douglas Augusto, ex-Corinthians e Fluminense, manteve a boa fase que atravessa com a camisa do PAOK ao marcar um dos gols da vitória da equipe, hoje, sobre o PAS Giannina, por 4 a 0, pelo Campeonato Grego. Com o resultado, o PAOK subiu para a terceira posição na tabela de classificação, com 25 pontos. Contratado pelo clube grego em meados de 2019, o jogador de 23 anos contribuiu com quatro gols e três assistências nos 14 jogos que disputou até aqui na temporada 2021/22.- É sempre bom poder marcar, então fico feliz pelo gol e pelo resultado, que nos manteve numa crescente dentro da competição. Graças a Deus tenho conseguido realizar um bom trabalho desde que fui contratado pelo PAOK, tive o prazer de conquistar o título da copa nacional na última temporada, e minha meta é manter isso para que mais coisas boas possam acontecer também na época atual - disse o volante, que chegou ao jogo de número 66 pelo PAOK.