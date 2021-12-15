Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Douglas Augusto marca e PAOK goleia pelo Campeonato Grego

Em grande fase, volante brasileiro ex-Fluminense balançou as redes na vitória sobre o PAS Giannina por 4 a 0
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 19:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 19:34

O volante Douglas Augusto, ex-Corinthians e Fluminense, manteve a boa fase que atravessa com a camisa do PAOK ao marcar um dos gols da vitória da equipe, hoje, sobre o PAS Giannina, por 4 a 0, pelo Campeonato Grego. Com o resultado, o PAOK subiu para a terceira posição na tabela de classificação, com 25 pontos. Contratado pelo clube grego em meados de 2019, o jogador de 23 anos contribuiu com quatro gols e três assistências nos 14 jogos que disputou até aqui na temporada 2021/22.- É sempre bom poder marcar, então fico feliz pelo gol e pelo resultado, que nos manteve numa crescente dentro da competição. Graças a Deus tenho conseguido realizar um bom trabalho desde que fui contratado pelo PAOK, tive o prazer de conquistar o título da copa nacional na última temporada, e minha meta é manter isso para que mais coisas boas possam acontecer também na época atual - disse o volante, que chegou ao jogo de número 66 pelo PAOK.
O próximo compromisso do PAOK no Campeonato Grego e na temporada será domingo, quando receberá o Asteras Tripolis, pela 15ª rodada da competição.
Crédito: DouglasédestaquedoPAOK(Foto:Divulgação/PAOK

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados