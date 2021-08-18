Douglas Augusto fica à disposição no PAOK após lesão que o tirou dos Jogos Olímpicos de Tóquio

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Recuperado do estiramento muscular na coxa esquerda que o fez ser cortado da Seleção Brasileira durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o volante Douglas Augusto voltou a ser relacionado pelo PAOK. Nesta quinta-feira, o clube grego encara o HNK Rijeka, da Croácia, pelo playoff de qualificação da Conference League.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League- Essa lesão muscular acabou sendo especialmente difícil por ter me impedido de realizar o sonho de disputar as Olimpíadas, mas agora já estou recuperado e pronto para iniciar a atual temporada. A época passada foi muito boa para mim. Pude ajudar a equipe a realizar uma grande campanha no Campeonato Grego, a conquistar a Copa da Grécia - disse Douglas.

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A respeito da atual temporada, o ex-jogador de Fluminense e Corinthians afirmou que pretende dar sequência ao bom desempenho do ano anterior e mirou novas convocações.