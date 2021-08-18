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Douglas Augusto fica à disposição no PAOK após lesão que o tirou dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Meio-campista é uma das armas da equipe grega para superar os croatas do HNK Rijeka pelos playoffs de qualificação da Conference League, novo torneio de clubes da Uefa...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 17:57
Crédito: Divulgação
Recuperado do estiramento muscular na coxa esquerda que o fez ser cortado da Seleção Brasileira durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o volante Douglas Augusto voltou a ser relacionado pelo PAOK. Nesta quinta-feira, o clube grego encara o HNK Rijeka, da Croácia, pelo playoff de qualificação da Conference League.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League- Essa lesão muscular acabou sendo especialmente difícil por ter me impedido de realizar o sonho de disputar as Olimpíadas, mas agora já estou recuperado e pronto para iniciar a atual temporada. A época passada foi muito boa para mim. Pude ajudar a equipe a realizar uma grande campanha no Campeonato Grego, a conquistar a Copa da Grécia - disse Douglas.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
A respeito da atual temporada, o ex-jogador de Fluminense e Corinthians afirmou que pretende dar sequência ao bom desempenho do ano anterior e mirou novas convocações.
- A minha expectativa e objetivo é repetir esse bom desempenho para que mais coisas positivas, como foi a convocação para Seleção Brasileira Olímpica, possam acontecer no futuro - completou o atleta.

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