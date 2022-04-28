Douglas Augusto comemora classificação do PAOK para final da Copa da Grécia

O PAOK empatou com o Olympiakos na quarta-feira por 1 a 1, fora de casa, na prorrogação, após igualdade sem gols no tempo normal, e avançou para a decisão da Copa da Grécia.

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Atual campeão do torneio, o PAOK, que tem o brasileiro Douglas Augusto como um dos seus destaques no setor de criação, havia empatado o jogo de ida, por 0 a 0, e acabou se classificando pelo critério de gols no campo do adversário.

Agora, o time de Douglas vai enfrentar o Panathinaikos, que garantiu vaga na grande final ao derrotar o Lamia nas duas partidas semifinais. A grande decisão da Copa da Grécia acontecerá no próximo dia 21 de maio, em jogo único.

- Nunca é fácil enfrentar o Olympiakos jogando em sua casa, mas a nossa equipe foi guerreira, não desistiu em nenhum momento, e mereceu essa vaga na final. Tivemos a felicidade de conquistar o torneio na temporada passada e sei o quanto será importante e especial para o nosso torcedor a renovação desse título. Vamos nos preparar ao máximo e fazer de tudo para que essa taça fique com a gente mais uma vez - disse Douglas.

Contratado pelo PAOK em 2019, Douglas, de 25 anos, é uma das referências e titular absoluto do clube grego. Cria das categorias de base do Fluminense e com passagens por Bahia e Corinthians, o jogador já atuou 88 vezes pelo PAOK, tendo contribuído com sete gols e sete assistências.