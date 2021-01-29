futebol

Dortmund x Augsburg: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Edin Terzic vive má fase no Campeonato Alemão com apenas um ponto conquistado nos últimos três jogos e espera se aproximar do G-4 neste sábado...
LanceNet

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 13:28

Crédito: AFP
Em má fase, o Borussia Dortmund recebe o Augsburg neste sábado, às 11h30, pelo Campeonato Alemão. O atual vice-campeão da Bundesliga ocupa apenas a 7ª colocação na tabela de classificação e está fora da zona para a disputa de competições europeias na próxima temporada. Já os visitantes vem fazendo um torneio sem grandes pretensões e buscam pontuar para se distanciar do Z-3.Insatisfação
- Estamos muito insatisfeitos com um ponto em três jogos. Ainda assim, vimos coisas positivas, mas antes nos perguntamos o que deu errado e trabalhamos em cima disso intensamente. Os jogadores assumem a responsabilidade e mostram compreensão pelos erros cometidos nas últimas partidas. A reação que eles mostram nos treinos é muito boa.
Fase
Apesar de ter o segundo melhor ataque da Bundesliga, o Dortmund não possui consistência ofensiva e conseguiu apenas um empate nos últimos três jogos, sendo que vem de duas derrotas consecutivas. Já o Augsburg, apesar de ter vencido na última rodada, vinha de três derrotas e espera surpreender como fez no primeiro turno.
FICHA TÉCNICA:Dortmund x Augsburg
Data e horário: 30/1/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Burki; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can e Delaney; Sancho, Reus e Reyna; Haaland.
Desfalques: Axel Witsel, Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer e Dan-Axel Zagadou (machucados).
AUGSBURG (Técnico: Heiko Herrlich)Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw e Uduokhai; Caligiuri, Strobl, Gruezo e Iago; Hahn e Richter; Niederlechner.
Desfalques: Ruben Vargas e Raphael Framberger (machucados).

