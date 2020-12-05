Dortmund tem início ruim, arranca empate e segue em má fase

Crédito: Reyna marcou gol do Dortmund em partida que terminou empatada (DANIEL ROLAND / AFP / POOL

Após um início de jogo ruim e sair atrás no marcador, o Borussia Dortmund conseguiu reagir na segunda etapa e conseguir o empate por 1 a 1 com o Frankfurt pelo Campeonato Alemão. Com isso, o time de Lucien Favre segue em um momento ruim e podendo se afastar dos líderes da Bundesliga.

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EFICÁCIAO Frankfurt abriu o placar ao nove minutos na única finalização em direção ao gol que deu no primeiro tempo. Kamada recebeu longo lançamento da defesa e tocou na saída do goleiro. As duas melhores oportunidades do Dortmund saíram dos pés de Sancho. Na primeira, ele fez jogada individual e chutou para fora. Aos 25 minutos, o inglês recebeu passe de Reyna dentro da área e concluiu rente à trave.

OUTRA POSTURANa volta do intervalo, o técnico Lucien Favre colocou Moukoko, de apenas 16 anos para ter mais poder ofensivo. A mudança fez efeito no astral da equipe e o Dortmund começou a atacar mais até alcançar o empate com Giovanni Reyna recebendo passe na entrada da área e finalizando com força para o fundo das redes.