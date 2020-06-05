Dortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderança

Crédito: No primeiro turno, Hertha fracassou e perdeu por 2 a 1 na capital alemã (AFP

Após uma estrondosa goleada por 6 a 1, o Borussia Dortmund terá a difícil missão de encarar o Hertha Berlin neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Apesar da vice-liderança, os aurinegros se distanciaram na busca pelo título, mas lutam para consolidar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Enquanto isso, os visitantes vivem um grande momento desde o retorno da Bundesliga e sonham estar na próxima Liga Europa.

O contestado técnico Lucien Favre não garantiu que Haaland estará apto para a partida deste sábado e descartou a presença de Marco Reus, se recuperando de lesão, e Hummels, suspenso por excesso de cartões amarelos.. Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund, declarou quais são as ambições do clube neste momento.

- Do nosso ponto de vista, o campeonato foi decidido. Nós não acreditamos que o Bayern permitirá ser alcançado. Nosso foco é garantir o segundo lugar.

Já o Hertha Berlin está invicto desde a volta do Campeonato Alemão e a chegada do técnico Bruno Labbadia. O técnico sabe que terá o maior desafio desde o retorno da Bundesliga com o time da capital, mas conta com a presença de Matheus Cunha para buscar ferir o adversário.

- Se pudermos, queremos impor nosso jogo ao oponente. Em jogos contra times de ponta, como o Dortmund, é importante reagir a determinadas situações de jogo. Temos que estar organizados. Queremos continuar na disputa e mostrar um bom jogo. Independentemente do resultado, espero que a equipe continue mostrando um futebol coeso.