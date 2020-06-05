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futebol

Dortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderança

Equipe recebe o Hertha Berlin, uma das grandes sensações desde o retorno da Bundesliga. Aurinegros não sonham com título, mas querem se manter em zona de Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 15:35

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:35

Crédito: No primeiro turno, Hertha fracassou e perdeu por 2 a 1 na capital alemã (AFP
Após uma estrondosa goleada por 6 a 1, o Borussia Dortmund terá a difícil missão de encarar o Hertha Berlin neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Apesar da vice-liderança, os aurinegros se distanciaram na busca pelo título, mas lutam para consolidar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Enquanto isso, os visitantes vivem um grande momento desde o retorno da Bundesliga e sonham estar na próxima Liga Europa.
O contestado técnico Lucien Favre não garantiu que Haaland estará apto para a partida deste sábado e descartou a presença de Marco Reus, se recuperando de lesão, e Hummels, suspenso por excesso de cartões amarelos.. Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund, declarou quais são as ambições do clube neste momento.
- Do nosso ponto de vista, o campeonato foi decidido. Nós não acreditamos que o Bayern permitirá ser alcançado. Nosso foco é garantir o segundo lugar.
Já o Hertha Berlin está invicto desde a volta do Campeonato Alemão e a chegada do técnico Bruno Labbadia. O técnico sabe que terá o maior desafio desde o retorno da Bundesliga com o time da capital, mas conta com a presença de Matheus Cunha para buscar ferir o adversário.
- Se pudermos, queremos impor nosso jogo ao oponente. Em jogos contra times de ponta, como o Dortmund, é importante reagir a determinadas situações de jogo. Temos que estar organizados. Queremos continuar na disputa e mostrar um bom jogo. Independentemente do resultado, espero que a equipe continue mostrando um futebol coeso.
Nas últimas quatro partidas, os visitantes venceram três e empataram apenas uma, enquanto os mandantes também se saíram melhor sobre seus rivais em três oportunidades, mas perderam contra o Bayern de Munique. Ambas as equipes sonham disputar competições europeias na próxima temporada e o confronto promete ser franco.E MAIS:Bayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos CampeõesRivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntosModric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José MourinhoConversas sobre renovação de Messi devem começar na próxima semana E MAIS:

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