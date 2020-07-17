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futebol

Dortmund não cede e mantém preço alto para vender Sancho

Manchester United havia tentado reduzir o valor pedido pelo atacante inglês...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 17:20

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:20

Crédito: Lars Baron/AFP
Caso realmente queira contar com Jadon Sancho, o Manchester United terá que desembolsar 100 milhões de libras (cerca de R$ 671 milhões) pelo jogador. O "Times" afirma que o Borussia Dortmund está decidido em manter o alto valor pelo inglês e não diminuirá a pedida.
O Manchester United mantém Sancho como o principal alvo para a próxima janela de transferências que abre em 27 de julho. Ed Woodward, presidente-executivo do clube inglês, declarou que os Red Devils não estavam imune à quebra do mercado por conta da pandemia do coronavírus.
Os Red Devils também vivem incertezas pela classificação para a Liga dos Campeões do próximo ano. A contratação de Sancho estaria ligada diretamente a jogar o campeonato europeu na próxima temporada.

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