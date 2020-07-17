Dortmund não cede e mantém preço alto para vender Sancho

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Caso realmente queira contar com Jadon Sancho, o Manchester United terá que desembolsar 100 milhões de libras (cerca de R$ 671 milhões) pelo jogador. O "Times" afirma que o Borussia Dortmund está decidido em manter o alto valor pelo inglês e não diminuirá a pedida.

O Manchester United mantém Sancho como o principal alvo para a próxima janela de transferências que abre em 27 de julho. Ed Woodward, presidente-executivo do clube inglês, declarou que os Red Devils não estavam imune à quebra do mercado por conta da pandemia do coronavírus.