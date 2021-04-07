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futebol

Dortmund mira atacante do Stuttgart para substituir Haaland

Atacante norueguês não tem futuro definido para a próxima temporada e clube alemão começa a se movimentar nos bastidores. Kalajdzic marcou 13 gols na Bundesliga...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 12:12
Crédito: Centroavante do Stuttgart também defende a seleção austríaca (HANS PUNZ / APA / AFP
O Dortmund monitora a situação de Sasa kalajdzic, centroavante do Stuttgart, caso Haaland deixe a equipe na próxima janela de transferências, segundo a "Kicker". O atacante tem contrato até 2023 e deve ser liberado por cerca de 30 milhões de euros (R$ 200 milhões).O jogador é o principal nome do Stuttgart na temporada e já foi responsável por marcar 13 gols e distribuir quatro assistências em 26 partidas disputadas na Bundesliga. Além disso, o jovem de 23 anos já defende a seleção da Áustria em competições oficiais.
> Veja a tabela da Bundesliga
O Dortmund está sete pontos atrás do Frankfurt e se vê em uma situação complicada para alcançar a próxima Champions League. A perda de receita e a queda esportiva podem acelerar a saída de Haaland, mas o clube quer segurá-lo.

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