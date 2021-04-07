Dortmund mira atacante do Stuttgart para substituir Haaland

O Dortmund monitora a situação de Sasa kalajdzic, centroavante do Stuttgart, caso Haaland deixe a equipe na próxima janela de transferências, segundo a "Kicker". O atacante tem contrato até 2023 e deve ser liberado por cerca de 30 milhões de euros (R$ 200 milhões).O jogador é o principal nome do Stuttgart na temporada e já foi responsável por marcar 13 gols e distribuir quatro assistências em 26 partidas disputadas na Bundesliga. Além disso, o jovem de 23 anos já defende a seleção da Áustria em competições oficiais.