Dortmund estreia na Copa da Alemanha e Reinier pode jogar

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund começa a temporada jogando pela Copa da Alemanha contra o Duisburg nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O time da terceira divisão terá missão difícil pela frente ao encarar a equipe de Lucien Favre que conta com Sancho e Haaland, mas também com reforços como Reinier e Bellingham.

O comandante alemão afirmou que está animado pelo início da nova temporada e confiante no time para o duelo e garantiu que Reinier estará entre os convocados para o confronto.

- Estamos ansiosos para começar de novo. Nossa preparação foi boa. Queremos ganhar a taça. É bom ver Reus de novo no elenco. Ele não joga desde o início de fevereiro, mas tem trabalhado muito bem. Reinier não joga há muito tempo, mas estará na equipe amanhã.