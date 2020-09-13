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futebol

Dortmund estreia na Copa da Alemanha e Reinier pode jogar

Time de Lucien Favre encara Duisburg pela primeira fase da segunda competição mais importante do país. Reus, parado desde fevereiro, deve voltar a jogar como titular...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 10:40
Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
O Borussia Dortmund começa a temporada jogando pela Copa da Alemanha contra o Duisburg nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O time da terceira divisão terá missão difícil pela frente ao encarar a equipe de Lucien Favre que conta com Sancho e Haaland, mas também com reforços como Reinier e Bellingham.
O comandante alemão afirmou que está animado pelo início da nova temporada e confiante no time para o duelo e garantiu que Reinier estará entre os convocados para o confronto.
- Estamos ansiosos para começar de novo. Nossa preparação foi boa. Queremos ganhar a taça. É bom ver Reus de novo no elenco. Ele não joga desde o início de fevereiro, mas tem trabalhado muito bem. Reinier não joga há muito tempo, mas estará na equipe amanhã.
Além da equipe aurinegra, o tradicional Hamburgo também entra em campo nesta segunda-feira contra o Dynamo Dresden, às 13h30 (horário de Brasília). Ao mesmo tempo, o Hannover 96 também tenta se classificar fora de casa.

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