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futebol

Dortmund está próximo de renovar contrato de Giovanni Reyna

Jovem promessa do clube alemão também irá renovar por três temproadas e receber um aumento salarial assim que completar 18 anos, no próximo dia 13 de novembro...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 10:46
Crédito: AFP
Giovanni Reyna, jovem promessa do Borussia Dortmund, está próximo de acertar um novo contrato. O clube alemão espera o jogador cumprir 18 anos, o que acontece no próximo dia 13 de novembro, para renovar com o atleta por mais três temporadas e o norte-americano passará a receber 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) por ano.
Após estrear pela equipe em janeiro, o jovem despertou interesse de grandes clubes, como Liverpool e Real Madrid. A proposta dos aurinegros visa garantir a permanência da promessa por mais tempo no elenco, além de ser uma recompensa pelos serviços prestados após uma boa primeira temporada e estar sendo melhor aproveitado nesta época.

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