Dortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG

O Borussia Dortmund está disposto a deixar Meunier jogar a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, apesar de ter anunciado o lateral belga na última quinta-feira. No entanto, para assinar este vínculo por mais dois meses, os alemães querem fazer algumas garantias, como afirmou Hans-Joachim Watzke, CEO do clube.

- Se ele deseja, pode ir a Paris. Simplesmente teremos que discutir e encontrar pontos em comum com os parisienses, em particular para esclarecer os termos de extensão de contrato de dois meses e tudo relacionado ao seguro. Em qualquer caso, estamos abertos a esta possibilidade.

A imprensa francesa disse que o mais provável é que o plantel siga sem Meunier neste final de temporada, uma vez que as exigências do Dortmund podem ser altas. Com isso é provável que os franceses voltem para a competição desfalcados de como estavam antes da paralisação do futebol.E MAIS:Real Madrid tem prioridade de compra de Achraf HakimiTécnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadoresZidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da Juventus E MAIS: