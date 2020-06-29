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futebol

Dortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG

Clube alemão anunciou o lateral belga na última quinta-feira, mas diz que pode emprestá-lo com algumas garantias. Imprensa francesa afirma que PSG não irá aceitar a oferta...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 12:18
Crédito: AFP
O Borussia Dortmund está disposto a deixar Meunier jogar a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, apesar de ter anunciado o lateral belga na última quinta-feira. No entanto, para assinar este vínculo por mais dois meses, os alemães querem fazer algumas garantias, como afirmou Hans-Joachim Watzke, CEO do clube.
- Se ele deseja, pode ir a Paris. Simplesmente teremos que discutir e encontrar pontos em comum com os parisienses, em particular para esclarecer os termos de extensão de contrato de dois meses e tudo relacionado ao seguro. Em qualquer caso, estamos abertos a esta possibilidade.
A imprensa francesa disse que o mais provável é que o plantel siga sem Meunier neste final de temporada, uma vez que as exigências do Dortmund podem ser altas. Com isso é provável que os franceses voltem para a competição desfalcados de como estavam antes da paralisação do futebol.E MAIS:Real Madrid tem prioridade de compra de Achraf HakimiTécnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadoresZidane afirma que Campeonato Espanhol será decidido na reta final: 'Temos seis finais pela frente'Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da Juventus E MAIS:

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