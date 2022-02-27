futebol

Dortmund empata com Augsburg e se distancia da briga por título

Na primeira etapa, Dortmund abriu o placar com golaço de Hazard, mas desperdiçou inúmeras chances no início da segunda etapa e sofreu o empate...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 15:25
O Dortmund vacilou, empatou com o Augsburg por 1 a 1 e se distancia da briga pelo título da Bundesliga. Na primeira etapa, a equipe aurinegra largou na frente com golaço de Hazard, mas desperdiçou chances no segundo tempo e sofreu o empate com gol de Sarenren Bazee.PERIGO DOS DOIS LADOSO duelo alemão começou marcado pelo equilíbrio e com chance para os dois lados. Aos 10 minutos, o Augsburg assustou com Gregoritsch aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando próximo do gol. O Dortmund respondeu com Dahoud recebendo passe dentro da área e batendo no cantinho para defesa de Gikiewicz.
> Veja a tabela da Bundesliga
GOLAÇO DE HAZARDApós um período de jogo morno, Hazard recebeu uma bola pelo lado direito do campo de ataque aos 34 minutos, driblou dois defensores em linda jogada individual e bateu cruzado para abrir o placar para o Dortmund. No fim do primeiro tempo, Maier encontrou espaço de fora da área e finalizou para defesa tranquila de Kobel.
NÃO FEZ, LEVOUO Dortmund iniciou pressionando na segunda etapa e aos cinco minutos, Malen recebeu passe pelo lado esquerdo da área e bateu para grande defesa de Gikiewicz antes da bola tocar na trave. Na sequência, o holandês fez jogada pelo lado direito e finalizou pela linha de fundo. O Augsburg respondeu aos 32 minutos com Sarenren Bazee aproveitando chute mascado de Maier após cruzamento da esquerda para tocar de cabeça e empatar o jogo.
Crédito: Augsburg e Dortmund empataram na Bundesliga por 1 a 1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Prova de concurso
Governo do ES abre processo seletivo para mais de 60 cidades
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES

