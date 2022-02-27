Dortmund empata com Augsburg e se distancia da briga por título

O Dortmund vacilou, empatou com o Augsburg por 1 a 1 e se distancia da briga pelo título da Bundesliga. Na primeira etapa, a equipe aurinegra largou na frente com golaço de Hazard, mas desperdiçou chances no segundo tempo e sofreu o empate com gol de Sarenren Bazee.PERIGO DOS DOIS LADOSO duelo alemão começou marcado pelo equilíbrio e com chance para os dois lados. Aos 10 minutos, o Augsburg assustou com Gregoritsch aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando próximo do gol. O Dortmund respondeu com Dahoud recebendo passe dentro da área e batendo no cantinho para defesa de Gikiewicz.
GOLAÇO DE HAZARDApós um período de jogo morno, Hazard recebeu uma bola pelo lado direito do campo de ataque aos 34 minutos, driblou dois defensores em linda jogada individual e bateu cruzado para abrir o placar para o Dortmund. No fim do primeiro tempo, Maier encontrou espaço de fora da área e finalizou para defesa tranquila de Kobel.
NÃO FEZ, LEVOUO Dortmund iniciou pressionando na segunda etapa e aos cinco minutos, Malen recebeu passe pelo lado esquerdo da área e bateu para grande defesa de Gikiewicz antes da bola tocar na trave. Na sequência, o holandês fez jogada pelo lado direito e finalizou pela linha de fundo. O Augsburg respondeu aos 32 minutos com Sarenren Bazee aproveitando chute mascado de Maier após cruzamento da esquerda para tocar de cabeça e empatar o jogo.