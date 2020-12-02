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futebol

Dortmund empata com a Lazio e vai às oitavas da Liga dos Campões

Sem poder contar com o astro norueguês Haaland, Borussia joga apenas o suficiente para confirmar a classificação. Brugge vence e se mantém na briga pela outra vaga no Grupo F...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 19:51

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:51

Crédito: BERND THISSEN / POOL / AFP
Em uma atuação sem brilho, o Borussia Dortmund garantiu nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao empatar com a Lazio em 1 a 1, no Signal Iduna Park, pela quinta rodada do Grupo F.
Raphael Guerreiro fez o gol dos donos da casa, enquanto Immobile decretou o empate.
O norueguês Haaland, artilheiro da competição, com seis gols, não entrou em campo devido a uma lesão na coxa, sofrida em treinamento. O atacante só poderá retornar em janeiro.
A Lazio criou boas oportunidades de gol, mas sofreu com as boas defesas do goleiro Bürki.
O resultado levou o Borussia aos 10 pontos, enquanto os italianos foram a nove.
O Brugge derrotou o Zenit por 3 a 0, com gols de De Ketelaere, Vanaken, de pênalti, e Lang, e chegou aos sete pontos. O time ainda briga com a Lazio pela segunda vaga, em confronto na próxima terça-feira. Um empate garante a classificação dos italianos.

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