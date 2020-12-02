Dortmund empata com a Lazio e vai às oitavas da Liga dos Campões

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Em uma atuação sem brilho, o Borussia Dortmund garantiu nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao empatar com a Lazio em 1 a 1, no Signal Iduna Park, pela quinta rodada do Grupo F.

Raphael Guerreiro fez o gol dos donos da casa, enquanto Immobile decretou o empate.

O norueguês Haaland, artilheiro da competição, com seis gols, não entrou em campo devido a uma lesão na coxa, sofrida em treinamento. O atacante só poderá retornar em janeiro.

A Lazio criou boas oportunidades de gol, mas sofreu com as boas defesas do goleiro Bürki.

O resultado levou o Borussia aos 10 pontos, enquanto os italianos foram a nove.