Dortmund e RB Leipzig buscam manter bom início no Alemão

Crédito: Haaland tem ótimas lembranças de confronto contra o Augsburg pela Bundesliga (INA FASSBENDER / AFP

O Borussia Dortmund viaja para encarar o Augsburg nesta sábado, às 10h30 (horário de Brasília), em confronto que traz ótimas lembranças aos torcedores aurinegros e ao atacante Haaland, uma vez que o norueguês fez sua estreia contra o rival do fim de semana e marcou três gols. A equipe dirigida pelo técnico Lucien Favre quer manter o bom início que teve no torneio.

O comandante do time elogiou o jovem elenco que tem em mãos para trabalhar e comentou sobre a volta do público aos estádios

- Gosto muito de trabalhar com eles, principalmente porque são muito bons. São muito maduros para a idade e têm um bom conhecimento tático. Estou muito feliz por termos espectadores em Augsburg. É bom para todos os envolvidos.

Também no sábado e no mesmo horário, o RB Leipzig joga fora de casa diante do Bayer Leverkusen. O time de Julen Nagelsmann não conta com Sabitzer, machucado, mas a partida pode marcar a estreia do atacante Sorloth. O comandante acredita no seu elenco para conquistar mais três pontos.

- O Leverkusen não apresentou uma boa exibição ofensiva contra o Wolfsburg, o que é normal depois das saídas de Havertz e Volland. Eles têm uma ideia clara, são bons no contra-ataque e tem muita velocidade nas pontas. Um time de muita qualidade. É o primeiro jogo importante da temporada e queremos os três pontos.