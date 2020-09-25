Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dortmund e RB Leipzig buscam manter bom início no Alemão

Aurinegros viajam para encarar o Augsburg com presença de público, enquanto o RB Leipzig joga contra o Leverkusen em jogo que pode ser decisivo para a reta final do Alemão...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 11:39
Crédito: Haaland tem ótimas lembranças de confronto contra o Augsburg pela Bundesliga (INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund viaja para encarar o Augsburg nesta sábado, às 10h30 (horário de Brasília), em confronto que traz ótimas lembranças aos torcedores aurinegros e ao atacante Haaland, uma vez que o norueguês fez sua estreia contra o rival do fim de semana e marcou três gols. A equipe dirigida pelo técnico Lucien Favre quer manter o bom início que teve no torneio.
O comandante do time elogiou o jovem elenco que tem em mãos para trabalhar e comentou sobre a volta do público aos estádios
- Gosto muito de trabalhar com eles, principalmente porque são muito bons. São muito maduros para a idade e têm um bom conhecimento tático. Estou muito feliz por termos espectadores em Augsburg. É bom para todos os envolvidos.
Também no sábado e no mesmo horário, o RB Leipzig joga fora de casa diante do Bayer Leverkusen. O time de Julen Nagelsmann não conta com Sabitzer, machucado, mas a partida pode marcar a estreia do atacante Sorloth. O comandante acredita no seu elenco para conquistar mais três pontos.
- O Leverkusen não apresentou uma boa exibição ofensiva contra o Wolfsburg, o que é normal depois das saídas de Havertz e Volland. Eles têm uma ideia clara, são bons no contra-ataque e tem muita velocidade nas pontas. Um time de muita qualidade. É o primeiro jogo importante da temporada e queremos os três pontos.
Além destes dois jogos, o Borussia Monchengladbach também entra em campo para enfrentar o Union Berlin e busca se recuperar da derrota sofrida para o Dortmund na primeira rodada e voltar a brigar no topo da tabela, como na última temporada. O Schalke 04 recebe o Werder Bremen às 13h30 (horário de Brasília) após ter levado 8 a 0 do Bayern de Munique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026
Grande mancha escura preocupo moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026
Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar
Editais e Avisos - 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados