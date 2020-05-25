Dortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da Bundesliga

O Campeonato Alemão pode ter sua final antecipada no jogo entre Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique no Signal Iduna Park, nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília). Ambos os times venceram suas duas partidas desde o reinício da Bundesliga e os bávaros possuem uma vantagem de quatro pontos para o vice-líder. Uma vitória do gigante alemão deixará a equipe com a mão na taça, mas o triunfo dos aurinegros pode dar ainda mais tensão na reta final da competição e na disputa pelo troféu.
O time comandado por Lucien Favre conta com Haaland como referência no setor ofensivo, mas com outras armas como Julian Brandt e os alas Hakimi e Guerreiro, autores dos gols na vitória contra o Wolfsburg, para surpreender o rival. A equipe também pode contar com a volta de Witsel no meio de campo.
Para Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund, os aurinegros precisam estar cientes da dificuldade que o jogo demanda.
- Temos que permanecer fortes durantes os períodos em que o Bayern estiver no controle. Mas também precisamos estar cientes da nossa qualidade ofensiva. Sempre podemos marcar gols. Se quisermos continuar jogando pelo campeonato, precisamos vencer a partida - decretou.
Já o Bayern de Hansi-Flick vem de goleada aplicada sobre o Frankfurt e conta com Robert Lewandowski, artilheiro da Bundesliga e autor de dois gols nos últimos dois jogos, para superar o adversário e se aproximar de mais um título. No entanto, assim como na última partida, o meio-campista Thiago é peça fora do baralho por conta de lesão.
O comandante analisou uma mudança no Dortmund que não sofreu gols nas partidas contra o Schalke 04 e Wolfsburg, mas imagina um panorama para o duelo.
- O Dortmund encontrou grande estabilidade na defesa como resultado da mudança do sistema. Posso imaginar que eles inicialmente agirão defensivamente. Mas se fizerem algo diferente, certamente responderemos bem.
No primeiro turno, o Bayern de Munique foi responsável por uma goleada de 4 a 0 sobre o principal rival candidato ao título em grande atuação do atacante polonês, autor de dois tentos. Naquela época, o time de Favre não contava com Haaland ou Emre Can, reforços que chegaram em janeiro. A partida promete muita intensidade e força de ambas as equipes em busca do título da Bundesliga.E MAIS:PSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por NeymarEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaTécnico do Barça se mostra satisfeito com condição física dos atletasReal Madrid observa jovem atacante do Schalke 04 para o futuro E MAIS: