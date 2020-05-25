Dortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da Bundesliga

Crédito: Divulgação/Bayern

O Campeonato Alemão pode ter sua final antecipada no jogo entre Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique no Signal Iduna Park, nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília). Ambos os times venceram suas duas partidas desde o reinício da Bundesliga e os bávaros possuem uma vantagem de quatro pontos para o vice-líder. Uma vitória do gigante alemão deixará a equipe com a mão na taça, mas o triunfo dos aurinegros pode dar ainda mais tensão na reta final da competição e na disputa pelo troféu.

O time comandado por Lucien Favre conta com Haaland como referência no setor ofensivo, mas com outras armas como Julian Brandt e os alas Hakimi e Guerreiro, autores dos gols na vitória contra o Wolfsburg, para surpreender o rival. A equipe também pode contar com a volta de Witsel no meio de campo.

Para Michael Zorc, diretor esportivo do Dortmund, os aurinegros precisam estar cientes da dificuldade que o jogo demanda.

- Temos que permanecer fortes durantes os períodos em que o Bayern estiver no controle. Mas também precisamos estar cientes da nossa qualidade ofensiva. Sempre podemos marcar gols. Se quisermos continuar jogando pelo campeonato, precisamos vencer a partida - decretou.

Já o Bayern de Hansi-Flick vem de goleada aplicada sobre o Frankfurt e conta com Robert Lewandowski, artilheiro da Bundesliga e autor de dois gols nos últimos dois jogos, para superar o adversário e se aproximar de mais um título. No entanto, assim como na última partida, o meio-campista Thiago é peça fora do baralho por conta de lesão.

O comandante analisou uma mudança no Dortmund que não sofreu gols nas partidas contra o Schalke 04 e Wolfsburg, mas imagina um panorama para o duelo.

- O Dortmund encontrou grande estabilidade na defesa como resultado da mudança do sistema. Posso imaginar que eles inicialmente agirão defensivamente. Mas se fizerem algo diferente, certamente responderemos bem.