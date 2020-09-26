Dortmund decepciona, joga mal e perde para Augsburg fora de casa

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O Borussia Dortmund decepcionou seu torcedor ao perder a partida contra o Augsburg por 2 a 0. Apesar de um início melhor, os mandantes aproveitaram a única chance que tiveram no primeiro tempo para abrir o placar. Na segunda etapa, o placar foi ampliado e os aurinegros mostraram grande desorganização em campo.

APESAR DA PRESSÃOO Borussia Dortmund começou melhor na partida e tentou sufocar o Augsburg mesmo jogando fora de casa. Após não conseguir marcar um gol no início, a partida ficou morna e marcada por muitas faltas. Os mandantes aproveitaram uma cobrança de falta para abrirem o placar com Uduokhai de cabeça na única finalização ao gol.

LIGADOSO Augsburg voltou mais ligado para o segundo tempo e tentou sair mais para o jogo em comparação à primeira etapa. Aos nove minutos, Caligiuri recebeu bola em profundidade por trás da zaga do Dortmund e ampliou o placar para 2 a 0, dificultando a vida do time dirigido por Lucien Favre.