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futebol

Dortmund decepciona, joga mal e perde para Augsburg fora de casa

Equipe de Lucien Favre sofreu gol de bola parada no primeiro tempo e mudanças não fizeram efeito na segunda etapa. Reinier e Reus jogaram, mas ficaram apagados...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 12:23

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 12:23
Crédito: AFP
O Borussia Dortmund decepcionou seu torcedor ao perder a partida contra o Augsburg por 2 a 0. Apesar de um início melhor, os mandantes aproveitaram a única chance que tiveram no primeiro tempo para abrir o placar. Na segunda etapa, o placar foi ampliado e os aurinegros mostraram grande desorganização em campo.
APESAR DA PRESSÃOO Borussia Dortmund começou melhor na partida e tentou sufocar o Augsburg mesmo jogando fora de casa. Após não conseguir marcar um gol no início, a partida ficou morna e marcada por muitas faltas. Os mandantes aproveitaram uma cobrança de falta para abrirem o placar com Uduokhai de cabeça na única finalização ao gol.
LIGADOSO Augsburg voltou mais ligado para o segundo tempo e tentou sair mais para o jogo em comparação à primeira etapa. Aos nove minutos, Caligiuri recebeu bola em profundidade por trás da zaga do Dortmund e ampliou o placar para 2 a 0, dificultando a vida do time dirigido por Lucien Favre.
SEM EFEITOAs mudanças promovidas pelo Dortmund não fizeram efeito, pois o time se desorganizou e pouco deu trabalho para o goleiro adversário. Reus, Reinier e Brandt ganharam oportunidades na partida, mas produziram pouco. Enquanto isso, o Augsburg tentou aproveitar alguns contra-ataques, mas os mandantes também não tiveram sucesso.

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