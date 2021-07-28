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futebol

Dortmund contrata promessa holandesa após saída de Sancho

Donyell Malen se destacou com a camisa do PSV, é considerado uma das maiores joias do futebol europeu e se destacou com a camisa da Holanda na última Eurocopa...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 07:44

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 07:44
Crédito: Malen se destacou na última Eurocopa com a Holanda (KOEN VAN WEEL / POOL / AFP
O atacante Donnyel Malen já participa dos treinamentos de pré-temporada com o Borussia Dortmund, embora o clube não tenha anunciado oficialmente a contratação do jovem holandês. O atleta de 22 anos chega para repor a saída de Jadon Sancho para o Manchester United.O clube alemão não anunciou a contratação do holandês, pois ainda faltam detalhes para serem resolvidos entre o jogador e o PSV. Entretanto, o atacante possui uma licença de sua ex-equipe para iniciar os trabalhos com os novos companheiros.
> Veja a tabela da Bundesliga
- Espero que ele esteja ansioso para entrar em campo comigo - disse Haaland sobre seu novo companheiro.
Malen é uma das maiores promessas do futebol holandês e anotou 19 gols em 32 partidas na última temporada da Eredivisie. O atacante também foi uma das principais peças da Holanda na última Eurocopa apesar da eliminação precoce do time de Frank De Boer na competição.

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