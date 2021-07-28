Dortmund contrata promessa holandesa após saída de Sancho

O atacante Donnyel Malen já participa dos treinamentos de pré-temporada com o Borussia Dortmund, embora o clube não tenha anunciado oficialmente a contratação do jovem holandês. O atleta de 22 anos chega para repor a saída de Jadon Sancho para o Manchester United.O clube alemão não anunciou a contratação do holandês, pois ainda faltam detalhes para serem resolvidos entre o jogador e o PSV. Entretanto, o atacante possui uma licença de sua ex-equipe para iniciar os trabalhos com os novos companheiros.