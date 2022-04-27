Dorival Junior prega 'tranquilidade' após vitória na Sul-Americana

Fora de casa, o Ceará venceu o General Caballero por 2 a 0 e manteve a liderança da chave G, com 9 pontos conquistados.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Após o confronto, o técnico Dorival Junior concedeu entrevista coletiva e manteve os pés no chão do elenco e torcedor.
‘Temos que ter equilíbrio e tranquilidade. Foi importante, mas é apenas um resultado. Apenas um acaba permanecendo. Acho que foi um bom início de fase, mas temos que confirmar tudo isso. Precisamos estar focados e concentrados para a sequência’, analisou.
Agora, o Ceará deixa de lado a Sul-Americana e foca no Campeonato Brasileiro. No fim de semana o adversário é o Bragantino, fora de casa.