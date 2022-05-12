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futebol

Dorival Junior pede apoio da torcida do Ceará

Treinador pediu união entre arquibancada e campo para empurrar o time na sequência do ano...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:49
Após algumas decepções como mandante, o torcedor do Ceará compareceu a Arena Castelão para acompanhar o desempenho do time contra a Tombense-MG.
- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
Apesar da alegria pela vitória, a arquibancada cobrou o elenco e pediu mais ‘raça’ dentro das quatro linhas como mandante.
Na coletiva de imprensa, o técnico Dorival Junior resolveu apaziguar os ânimos e pediu união entre elenco e torcida.
‘O torcedor do Vozão sempre fez a diferença e não vai ser diferente nesse momento. Precisamos e pedimos que eles estejam ao nosso lado. Se eles não tiverem do nosso lado, as coisas podem ficar pior. É um ano atípico, que muitas coisas acontecem com muitos clubes, a irregularidade é geral e não acontece só com nossa equipe. Sei que os torcedores tiveram dois momentos muito difíceis ao longo do ano, mas se canalizarem isso para cada partida, nós teremos um problema ainda maior sendo gerado no nosso próprio núcleo. Essa diferença precisa ser entendida. Os jogadores querem entregar os melhores resultados possíveis. Peço que tenham um pouco mais de paciência e entendam um pouco mais essa situação, porque tudo que tem sido feito aqui é para entregar resultados’, afirmou.
O próximo desafio em casa do Ceará é no fim de semana, quando a equipe mede forças com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: (Foto:FelipeSantos/CearáSC

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