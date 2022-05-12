Dorival Junior pede apoio da torcida do Ceará

‘O torcedor do Vozão sempre fez a diferença e não vai ser diferente nesse momento. Precisamos e pedimos que eles estejam ao nosso lado. Se eles não tiverem do nosso lado, as coisas podem ficar pior. É um ano atípico, que muitas coisas acontecem com muitos clubes, a irregularidade é geral e não acontece só com nossa equipe. Sei que os torcedores tiveram dois momentos muito difíceis ao longo do ano, mas se canalizarem isso para cada partida, nós teremos um problema ainda maior sendo gerado no nosso próprio núcleo. Essa diferença precisa ser entendida. Os jogadores querem entregar os melhores resultados possíveis. Peço que tenham um pouco mais de paciência e entendam um pouco mais essa situação, porque tudo que tem sido feito aqui é para entregar resultados’, afirmou.