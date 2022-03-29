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Dorival Junior fala sobre o lado psicológico do Ceará

Vozão teve duas eliminações traumáticas neste início de temporada...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 18:30
Após cair na Copa do Nordeste e estadual, o técnico Tiago Nunes foi desligado do Ceará e o Vozão resolveu apostar em Dorival Junior.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Nesta terça-feira, o comandante participou da sua primeira entrevista coletiva e citou sobre o trabalho psicológico que vai desenvolver no elenco Alvinegro.
‘Enfrentei uma situação como essa no Flamengo, em 2018, chegava às semifinais e não conseguia o último passo, o das conquistas. Eu disse que, a partir do momento que tivesse uma conquista, iria conseguir mais. O Ceará está muito diferente do que eu vi há tempos. Mas talvez seja um indício de que em um espaço curto tenhamos uma virada de chave. Depende também e muito da nossa mudança emocional. Por isso me sinto preparado para esse momento. Buscando quebrar esses paradigmas que são criados no futebol, que incomodam o torcedor, mas que precedem uma virada de chave’, declarou.
No Ceará, Dorival Junior terá pela frente a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Crédito: FelipeSantos/Ceará

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