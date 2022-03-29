Dorival Junior fala sobre o lado psicológico do Ceará

‘Enfrentei uma situação como essa no Flamengo, em 2018, chegava às semifinais e não conseguia o último passo, o das conquistas. Eu disse que, a partir do momento que tivesse uma conquista, iria conseguir mais. O Ceará está muito diferente do que eu vi há tempos. Mas talvez seja um indício de que em um espaço curto tenhamos uma virada de chave. Depende também e muito da nossa mudança emocional. Por isso me sinto preparado para esse momento. Buscando quebrar esses paradigmas que são criados no futebol, que incomodam o torcedor, mas que precedem uma virada de chave’, declarou.