Dorival Junior é apresentado como novo técnico do Ceará

A tarde de terça-feira foi de novidade no Ceará. O técnico Dorival Junior se apresentou ao Vozão e mostrou uma grande alegria por aceitar o projeto.

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Sem trabalho desde 2020, o comandante explicou que os problemas extracampo atrapalharam a sua carreira.

‘Eu tive dois anos problemáticos (2019, tive uma operação, e 2021, com problemas pessoais). Eu não tinha como retornar naquelas condições. Tinha consciência de que não seria útil aos clubes que tivessem confiado em mim. Tive vários contatos, mas declinava em razão dessa condição. A partir de janeiro (de 2022), estava tudo zerado e eu já podia retomar. Estou retornando com a mesma motivação, preparado para um novo desafio. Tentando fazer o máximo para que elevemos o Ceará nesta temporada. Quero agradecer ao Tiago (Nunes) e vou tentar dar seguimento a todo o legado’, antes de completar:

‘O que mais fiz da minha vida foi ver e analisar futebol nos últimos meses. Acredito que tenho desenvolvido mais essa condição de análise. Acho que a evolução é constante e frequente, você tem que estar adaptado às mudanças rápidas e o futebol não foge a tudo isso. Eu acredito que tenha feito o máximo possível para manter a condição de ser útil aos clubes que defendo’.