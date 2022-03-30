Dorival Junior comandou o primeiro tempo no Ceará; saiba como foi

Sem perder tempo, o técnico Dorival Junior colocou a mão na massa e abriu os trabalhos como novo técnico do Ceará.

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Em seu primeiro dia, ele foi ao campo, bateu um papo com os jogadores e, ao lado do auxiliar Lucas Silvestre, comandou um trabalho tático.

Dorival Junior quer aproveitar ao máximo a folga no calendário para dar uma forma de jogar ao time cearense.

O primeiro compromisso de Dorival no Vozão acontece na próxima terça-feira, quando o Alvinegro encara o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana.