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futebol

Dorival Junior comandou o primeiro tempo no Ceará; saiba como foi

Treinador não perdeu tempo e já colocou a mão na massa junto ao elenco do Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 16:45

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:45

Sem perder tempo, o técnico Dorival Junior colocou a mão na massa e abriu os trabalhos como novo técnico do Ceará.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Em seu primeiro dia, ele foi ao campo, bateu um papo com os jogadores e, ao lado do auxiliar Lucas Silvestre, comandou um trabalho tático.
Dorival Junior quer aproveitar ao máximo a folga no calendário para dar uma forma de jogar ao time cearense.
O primeiro compromisso de Dorival no Vozão acontece na próxima terça-feira, quando o Alvinegro encara o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana.
Crédito: FelipeSantos/Ceará

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