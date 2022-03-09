Dor de cabeça boa! Rogério Ceni deve contar com retornos importantes no São Paulo

O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de quatro jogadores importantes no São Paulo para o duelo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Luan, Patrick, Nikão e Alisson devem ser relacionados para o Choque-Rei, causando uma 'dor de cabeça' boa na comissão técnica do Tricolor, capitaneada por Ceni. Isso porque o treinador só pode convocar 23 atletas por jogo e com a volta do quarteto, ele terá 29 jogadores à disposição.

- Para mim está complicado até para fazer convocação. Para quinta-feira acho que Luan e Patrick podem ter condições de serem convocados. Eu vou ter que encontrar lugar no elenco, não só no time. Isso é bom porque gera competitividade, mas gera um aperto para o treinador que terá que deixar um jogador fora dos 23, por isso que não gosto de trabalhar com elencos numerosos, prefiro com mais qualidade e reduzir o elenco - disse Ceni, após a vitória sobre o Corinthians, no último sábado. Com a volta do quarteto, o meio-campo pode ser o setor mais concorrido do time. Atualmente, três atletas da base vêm jogando de titular: Pablo Maia, Igor Gomes e Gabriel Sara. Luan e Patrick brigam por uma vaga entre os titulares. O primeiro nem chegou a jogar com Rogério Ceni, já que está fora de combate desde outubro do ano passado.