Donovan afirma que seleção dos EUA pode conquistar uma Copa do Mundo se fizer investimento na base

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Landon Donovan, ídolo da seleção dos EUA, acredita o país pode ganhar uma Copa do Mundo um dia. Em entrevista ao 'Indoor Soccer Show' o jogador disse que precisam de melhoras no desenvolvimento dos jogadores e mais investimento na base, em vez de contar com a "sorte" para produzir novos talentos, como ele mesmo e Clint Dempsey.

- Um cara como Clint não foi desenvolvido, ele simplesmente aconteceu. Eu não estava bem desenvolvido, acabei de acontecer. E não podemos confiar apenas em ter sorte assim algumas vezes. Um cara como Michael Bradley foi desenvolvido. Ele estava com o pai, frequentava bons clubes. Precisamos de mais disso e menos de circunstâncias aleatórias - disse Donovan.