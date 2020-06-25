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Donovan afirma que seleção dos EUA pode conquistar uma Copa do Mundo se fizer investimento na base

Jogador diz que país não pode se dar ao luxo de 'dar sorte' com alguns jogadores
e pede mais atenção no desenvolvimento dos atletas...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 22:17

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:17

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Landon Donovan, ídolo da seleção dos EUA, acredita o país pode ganhar uma Copa do Mundo um dia. Em entrevista ao 'Indoor Soccer Show' o jogador disse que precisam de melhoras no desenvolvimento dos jogadores e mais investimento na base, em vez de contar com a "sorte" para produzir novos talentos, como ele mesmo e Clint Dempsey.
- Um cara como Clint não foi desenvolvido, ele simplesmente aconteceu. Eu não estava bem desenvolvido, acabei de acontecer. E não podemos confiar apenas em ter sorte assim algumas vezes. Um cara como Michael Bradley foi desenvolvido. Ele estava com o pai, frequentava bons clubes. Precisamos de mais disso e menos de circunstâncias aleatórias - disse Donovan.
Revelado para o futebol pelo treinador Frank Yallop, Donovan é o maior recordista em número de assistências na Seleção Norte-americana de Futebol, além de também ser o maior artilheiro. E MAIS:

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